Алексей Спиридонов
Фото: Instagram
Алексей покинул уфимский «Урал» и ищет новый клуб.
Российский волейболист Алексей Спиридонов заявил, что при выборе нового клуба будет рассматривать предложения из Европы, и пошутил, что если ничего не устроит, то найдет себе применение на стройке.
«Пока не определился с новым клубом. Агент работает в этом направлении, варианты в Европе тоже буду рассматривать. А если ничего не найдем, пойду работать на стройку»,– приводит РИА «Новости» слова Спиридонова.
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- Ранее Спиридонов сообщил, что покинул уфимский «Урал», за который выступал с 2019 года.
- В чемпионате России, который не был доигран из-за коронавируса, клуб занял двенадцатое место из четырнадцати.
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