Волейбол

Спиридонов: «Рассмотрю варианты в Европе. Ничего не найду – пойду на стройку»

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Алексей СпиридоновАлексей Спиридонов

Алексей Спиридонов

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
час назад

Алексей покинул уфимский «Урал» и ищет новый клуб.

Российский волейболист Алексей Спиридонов заявил, что при выборе нового клуба будет рассматривать предложения из Европы, и пошутил, что если ничего не устроит, то найдет себе применение на стройке.

«Пока не определился с новым клубом. Агент работает в этом направлении, варианты в Европе тоже буду рассматривать. А если ничего не найдем, пойду работать на стройку»,– приводит РИА «Новости» слова Спиридонова.

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