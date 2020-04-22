Алексей покинул уфимский «Урал» и ищет новый клуб.

Российский волейболист Алексей Спиридонов заявил, что при выборе нового клуба будет рассматривать предложения из Европы, и пошутил, что если ничего не устроит, то найдет себе применение на стройке.

«Пока не определился с новым клубом. Агент работает в этом направлении, варианты в Европе тоже буду рассматривать. А если ничего не найдем, пойду работать на стройку»,– приводит РИА «Новости» слова Спиридонова.

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Ранее Спиридонов сообщил, что покинул уфимский «Урал», за который выступал с 2019 года.

В чемпионате России, который не был доигран из-за коронавируса, клуб занял двенадцатое место из четырнадцати.

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