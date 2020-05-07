Волейболист сумел отбиться и отделался испугом.

Российский волейболист Алексей Спиридонов сообщил, что на него напали двое неизвестных.

«Выходил из банка, и на меня напали двое. Одного успел ударить, а второй схватился за нож. Я был с другом, он мне помог. К счастью, мы не пострадали, все в порядке. Страшно становится жить, ведь уже средь бела дня на двух здоровых мужиков нападают. И все это под камерами, в людном месте. А представьте, если бы на моем месте была бы бабушка, дедушка или человек, который не смог бы оказать сопротивления», – цитирует Спиридонова РИА «Новости».

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Спиридонов сейчас без клуба – он покинул уфимский «Урал», за который выступал с 2019 года.

В чемпионате России, который не был доигран из-за коронавируса, клуб занял двенадцатое место из четырнадцати.

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