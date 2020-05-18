Подписчик попросил Спиридонова помочь с кроссовками – Алексей отправил ему новую пару

Волейболист способен и на крутые поступки.

Российский волейболист Алексей Спиридонов оформил королевский подгон одному из подписчиков.

Утром спортсмен опубликовал скрин переписки, в которой фанат просит Алексея добавить 1730 недостающих рублей для покупки новой пары волейбольных кроссовок. Спиридонов спросил у парня размер ноги и почтовый адрес.

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Через несколько часов волейболист опубликовал фотографию новой пары обуви с подписью: «Как обещал».

Спиридонов сейчас без клуба – он покинул уфимский «Урал», за который выступал с 2019 года.

В чемпионате России, который не был доигран из-за коронавируса, клуб занял 12-е место из 14.

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