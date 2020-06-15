Волейбол

Украинский волейболист петербургского «Зенита» Пашицкий получил российский паспорт

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Дмитрий Пашицкий

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
13 минут назад

Пашицкий готов и к вызову в сборную.

Украинский новичок «Зенита» из Санкт-Петербурга Дмитрий Пашицкий подтвердил получение российского паспорта.

Сегодня, 15 июня, стало известно о переходе игрока в клуб. «Вопрос с российским паспортом решен. Сборная России? Мне кажется, что российские блокирующие – сильнейшие в мире. Я играл в разных чемпионатах и мне есть, с чем сравнивать. Но если вызов поступит – разумеется, я готов», – цитирует 32-летнего волейболиста ТАСС.

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  • Три последних сезона Пашицкий выступал в кемеровском «Кузбассе».
  • В 2019 году Дмитрий выиграл чемпионат страны и Суперкубок России.

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