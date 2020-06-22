«Стой, очкушник! Выйди, епт!» Волейболист сборной России напал на водителя каршеринга

Александр Кимеров очень хотел разобраться.

Волейболист Александр Кимеров устроил разборку на дороге в Москве.

23-летний спортсмен посчитал, что водитель каршеринга в машине перед ним двигался не по центру полосы и помешал повернуть на светофоре. Кимеров захотел поговорить с обидчиком – блокировал ему дорогу, преследовал до дома и призывал выйти из автомобиля. По информации Mash, Александр сбил боковое стекло машины пострадавшего и помял дверь.

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С 2018 года Кимеров играет за новоуренгойский «Факел».

В 2017 году Александров сыграл один матч за сборную России.

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