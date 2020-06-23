Волейбол

Экс-волейболистка раскрутила инстаграм через знакомство с Бузовой. Теперь там всегда солнечно

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Алена Голоснова

Фото: Eurosport

Автор:Eurosport
через 44 минут

Алена Голоснова не планировала становиться блогером – все получилось само собой.

Алена Голоснова выступала за «Уралочку» и привлекалась в юниорскую сборную России, но известность приобрела совсем не как волейболистка. Завершив спортивную карьеру, Алена уделила внимание инстаграму и набрала 220 тысяч подписчиков – значительная часть пришла из-за знакомства с Ольгой Бузовой.

«Когда у меня было 14 тысяч подписчиков, я переехала в Москву, познакомилась с Олей Бузовой и благодаря совместной тусовке приобрела внушительное количество подписчиков. Потом я вышла замуж, забеременела, родила – и ко мне пришли подписчики-мамы. Я не планировала становиться блогером, все получилось само собой», – рассказывала Голоснова.

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Алена была замужем за футболистом Михаилом Кузьминым, который в начале карьеры выступал за дублирующие составы «Спартака» и «Крыльев». У пары родилась дочь София, у которой обнаружился синдром Ретта – заболевание, ведущее к замедленному развитию. После развода девушка занимается не только инстаграмом, но и процедурами реабилитации для любимой дочки.

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