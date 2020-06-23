Экс-волейболистка раскрутила инстаграм через знакомство с Бузовой. Теперь там всегда солнечно

Алена Голоснова не планировала становиться блогером – все получилось само собой.

Алена Голоснова выступала за «Уралочку» и привлекалась в юниорскую сборную России, но известность приобрела совсем не как волейболистка. Завершив спортивную карьеру, Алена уделила внимание инстаграму и набрала 220 тысяч подписчиков – значительная часть пришла из-за знакомства с Ольгой Бузовой.

«Когда у меня было 14 тысяч подписчиков, я переехала в Москву, познакомилась с Олей Бузовой и благодаря совместной тусовке приобрела внушительное количество подписчиков. Потом я вышла замуж, забеременела, родила – и ко мне пришли подписчики-мамы. Я не планировала становиться блогером, все получилось само собой», – рассказывала Голоснова.

Волейбол «Стой, очкушник! Выйди, епт!» Волейболист сборной России напал на водителя каршеринга ДЕНЬ НАЗАД

Алена была замужем за футболистом Михаилом Кузьминым, который в начале карьеры выступал за дублирующие составы «Спартака» и «Крыльев». У пары родилась дочь София, у которой обнаружился синдром Ретта – заболевание, ведущее к замедленному развитию. После развода девушка занимается не только инстаграмом, но и процедурами реабилитации для любимой дочки.

Больше подборок от Eurosport:

Хоккеистка рубится за два клуба и учится на технаря. А еще находит время на жгучий инстаграм

Немка родилась гермафродитом и пошла на операцию ради тенниса. Ее инстаграм играет яркими красками

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Волейбол Украинский волейболист петербургского «Зенита» Пашицкий получил российский паспорт 15/06/2020 В 13:08