Александр не стал извиняться перед пострадавшим, заявив, что тот показал ему средний палец.

Российский волейболист Александр Кимеров перестал быть игроком новоуренгойского «Факела».

22 июня Кимеров совершил нападение на водителя каршеринга в Москве. Волейболист, разозлившись из-за ситуации на дороге, сбил боковое зеркало и помял дверь автомобиля. Пострадавший обратился в полицию.

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Как сообщает Mash, 25 июня Александр прекратил трудовые отношения с «Факелом». Спортсмен отметил, что не намерен извиняться за свое поведение: по словам Кимерова, водитель каршеринга подрезал его на дороге и показал средний палец.

«Меня подрезают по 10 раз на дню. Но пока никто при этом не показывал средний палец и не называл ******** [карабасом]», – заявил волейболист.

В 2017 году Александр сыграл один матч за сборную России.

Помимо «Факела», 23-летний Кимеров выступал за краснодарское и московское «Динамо», а также за «Урал».

В 2017 году Кимерова сняли с рейса авиакомпании «Победа» из-за слишком длинных ног. Рост спортсмена – 215 см.

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