Александр Кимеров
Фото: Instagram
Александр не стал извиняться перед пострадавшим, заявив, что тот показал ему средний палец.
Российский волейболист Александр Кимеров перестал быть игроком новоуренгойского «Факела».
22 июня Кимеров совершил нападение на водителя каршеринга в Москве. Волейболист, разозлившись из-за ситуации на дороге, сбил боковое зеркало и помял дверь автомобиля. Пострадавший обратился в полицию.
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Как сообщает Mash, 25 июня Александр прекратил трудовые отношения с «Факелом». Спортсмен отметил, что не намерен извиняться за свое поведение: по словам Кимерова, водитель каршеринга подрезал его на дороге и показал средний палец.
«Меня подрезают по 10 раз на дню. Но пока никто при этом не показывал средний палец и не называл ******** [карабасом]», – заявил волейболист.
- В 2017 году Александр сыграл один матч за сборную России.
- Помимо «Факела», 23-летний Кимеров выступал за краснодарское и московское «Динамо», а также за «Урал».
- В 2017 году Кимерова сняли с рейса авиакомпании «Победа» из-за слишком длинных ног. Рост спортсмена – 215 см.
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