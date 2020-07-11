Спиридонов перешел в Катар. Ранее он объявил о переходе в «Олимпиакос», но греки отказались

Алексей продолжит карьеру на Ближнем Востоке.

Бывший волейболист сборной России Алексей Спиридонов, имеющий скандальную репутацию, определился с новым клубом.

О подписании 32-летнего волейболиста объявил катарский клуб «Аль-Ахли», контракт рассчитан на сезон-2020/21.

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«Надеюсь, в августе, когда откроют границы, смогу вылететь в расположение новой команды», – прокомментировал трансфер Спиридонов для «Р-Спорт».

В начале июля Алексей объявил о переходе в «Олимпиакос», но спустя несколько дней греческий клуб отказался от трансфера.

Волейболист прославился одиозным поведением на площадке и скандальными высказываниями в интернете – например, в 2018 году он оскорбил фигуристку Елизавету Туктамышеву.

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