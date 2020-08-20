Ранее спортсмен обозвал Елизавету Туктамышеву чучелом.

Российский волейболист Алексей Спиридонов грубо оскорбил журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр.

Фельгенгауэр в твиттере отреагировала на госпитализацию с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального. «Какой лютый ад с отравлением Навального. Сейчас пропаганда начнет нести потоки говна, чтобы замотать это дело. А власть сделает вид, что ничего не случилось. Как было с отравлением Верзилова и Кара-Мурзы», – посетовала Татьяна.

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В реплаи пришел Спиридонов, между спортсменом и журналистской состоялся следующий диалог:

Спиридонов: «Да в рот его ***** [заниматься сексом], наркомана».

Фельгенгауэр: «Дружок, на трассе Москва-***** [Нафиг] ждут только тебя».

Спиридонов: «Я рот твой **** [заниматься сексом], шлюха».

Фельгенгауэр: «Малыш, успокойся, **** ты только мамку свою».

Скриншот переписки без цензуры

Навальный – оппозиционный политик, создатель «Фонда борьбы с коррупцией».

Фельгенгауэр – одна из Людей года-2018 по версии журнала «TIME». В октябре 2017-го в здание «Эха Москвы» ворвался мужчина, вооруженный ножом, и ранил журналистку в горло.

Спиридонов известен спорными высказываниями в соцсетях. В частности, волейболист называл фигуристку Елизавету Туктамышеву «чучелом».

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