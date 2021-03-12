Бывший волейболист сборной России Алексей Спиридонов, выступающий за катарский «Аль-Ахли», рассказал о подготовке страны к чемпионату мира по футболу.

– Как думаешь: Катар готов к чемпионату мира по футболу?

– Не думаю. Я вижу. Он готовится. Здесь на 100% ничего не готово, дороги переделывают. Ежедневно вижу все эти строящиеся стадионы. Когда все достроят, будет очень прилично. Я уверен в арабах: они все успеют.

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– Местные ждут спортивный праздник?

– Мне кажется, им ***** [пофиг]. У них здесь ничего не чувствуется. Но когда приедут болельщики, это ощущение появится.

– Журналист Дмитрий Гордон мне в интервью говорил: «Думаю, что Катар купил ЧМ».

– А Россия не купила? Думаю, что каждая страна купила ЧМ. Что в этом такого? Не открыл ты мне Америку.

– Один из его доводов, что в Германии, Британии есть суперинфраструктура, а в России и Катаре нет.

– Теперь в России и Катаре есть и будет. Это правильно. Если не было инфраструктуры и мы купили ЧМ, то она у нас появилась. Не вижу ничего плохого. В Дохе все и без этого хорошо. Тут нет преступности. Люди не закрывают свои квартиры. Если ты оставил сумку с деньгами или телефоном в ресторане, ушел, погулял и вернулся, то сумка так и будет лежать на месте. К ней никто не прикоснется пальцем. Здесь за это смертная казнь. Тут даже полицейских особо нет, – рассказал Спиридонов в интервью Eurosport.ru

Алексей подписал контракт с катарским клубом летом 2020 года.

В составе сборной России он выиграл чемпионат Европы 2013 года.

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