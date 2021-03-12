Бывший волейболист сборной России Алексей Спиридонов рассказал об отношении к деньгам и меркантильности, а также объяснил вирусное фото с женой и пачкой долларов.

– Что за условия тебе предложили?

– Условия оговорены уже. Мне тут несколько клубов предлагали контракт. Но я остался в «Аль-Ахли». Спиридонов не предатель. Я сказал президенту клуба про еще два предложения, назвал условия, мы сошлись на общих знаменателях. Он сказал, что будет рад меня видеть после карантина. Какие финансы? Я не люблю говорить слово «деньги». Во всех интервью в своей жизни обходил этот вопрос стороной. Мне неинтересно, сколько зарабатывает мой сосед. Мне неинтересно, какой дворец у Путина. Мне неинтересно, сколько биткоинов ******** [наворовал] Навальный или сколько ему донатят хомяки. Я знаю, сколько у меня. И все. Больше никуда не лезу. Я не признаю, когда узнают чужие контракты.

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– Зачем ты в твиттер выложил фотографию, где твоя супруга сидит за рулем, а ты в кадр пихаешь баксы и кредитку. И еще подпись: «Папа дома». В чем смысл фото?

– Да просто от делать нечего. Показуха? А что там такого? Там десять тысяч долларов. Вот, например, в Москве я посмотрел фильм «Текст». Меня тронула человеческая история, а не эта мерзкая меркантильность. Люди за копейку удавятся, хают всех вокруг, что у них все плохо. У них все вокруг виноваты, но только не они. Начинать надо с себя. Если ты ******* [идиот] по жизни, не значит, что в этом виноват Путин, Навальный или Спиридонов. Я, например, за всю историю тульского волейбола единственный, кто играл в Суперлиге. Второго такого мужчины с 2000 года не выросло.

Попробуйте вырваться оттуда! Меня тоже жизнь помотала! Я с деревни. На тренировки ездил на электричке в 7 лет. Кстати, в детстве я занимался футболом и волейболом одновременно. Лет до 10-11 стоял на воротах. В детстве получил приз лучшему вратарю Тульской области.

Алексей подписал контракт с катарским клубом летом 2020 года.

В составе сборной России он выиграл чемпионат Европы 2013 года.

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