Известный фанат волейбольного «Динамо» Дима Челси (Дмитрий Соловьев) был жестко скручен стюардами после финала Кубка ЕКБ, в котором его любимый клуб победил «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Соловьев прорвался на площадку во время церемонии награждения, чтобы отпраздновать титул вместе с игроками. Охранники мгновенно отреагировали и схватили нарушителя, оттащив его в сторону.

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Неизвестно, насколько жестко обошлись с фанатом вне площадки, но, по данным телеграм-канала «Мутко против», со стадиона Дмитрия Соловьева госпитализировали в Елизаветинскую больницу с подозрением на перелом шейных позвонков, который в итоге не подтвердился.

Позднее «Зенит» выступил с заявлением относительно поведения фаната: «Один из болельщиков, находящийся в состоянии алкогольного опьянения и на протяжении всего матча допускавший провокационные действия в адрес стюардов, а на неоднократные профилактические беседы со стороны последних реагировавший нецензурной бранью, выбежал на площадку, создав угрозу безопасности для игроков обеих команд и их маленьких детей, находившихся в «чистой зоне» (куда, в соответствии с регламентом по профилактике распространения коронавирусной инфекции, допускается строго ограниченный круг лиц).

Данный болельщик на протяжении многих лет является лидером активной бойцовской динамовской фан-группировки. При этом болельщик позиционирует себя как сотрудник «Динамо». «Зенит» просит «Динамо» категорически пресечь оскорбления и позорящее волейбол поведение динамовского фан-сектора. Также надеемся, что Всероссийская федерация волейбола разберется в этом инциденте и сделает все для того, чтобы «Финал шести» чемпионата России по волейболу, который пройдет в Москве с 5 по 10 апреля, не будет омрачен чем-либо подобным».

Другие фанаты «Динамо» опровергли информацию об алкогольном объянении Соловьева, а сам он заявил, что подаст на обидчиков в суд.

«Меня ударили, когда я добежал до команды уже после награждения. Сзади меня схватили, оттащили за рекламные щиты. И давай меня там мутузить втроем. Я, слава богу, сгруппировался, и удары в основном были по спине, по затылочной части и в ухо немного. Синяки и ссадины на лбу чуть-чуть.

Они не представились, ничего. Они были все в черной экипировке. Может быть, это охранники были. Может, еще кто-то. Непонятно. Я им сказал: «Ребят, успокойтесь, я вообще-то сотрудник клуба. Видите, матч уже закончился, награждение закончилось. Я сейчас подойду к команде, пообщаюсь, поздравлю их. И мы спокойно разъедемся». Не пускают меня туда. Но я пробрался. Дальнейшие планы? Наверное, надо в суд подавать», – цитирует Соловьева SportBox

«Динамо» выиграло Кубок ЕКБ в третий раз в истории и впервые с 2015 года.

Финальный матч завершился со счетом 3:1 в пользу москвичей. Первая встреча также осталась за «Динамо» – 3:2.

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