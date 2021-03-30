В мужской Суперлиге произошла странная ситуация между ВК АСК и «Факела». Перед решающим матчем в серии плей-офф «Факел» предоставил нижегородцам непригодные для проживания условия в Новом Уренгое. Теперь встреча может не состояться, так как на нужные даты заняты все гостиницы города.

«Клубом был сделан запрос в гостиницы Нового Уренгоя сразу после того, как стали известны пары плей-офф. После воскресного матча в Нижнем Новгороде принимающая сторона уверила наш клуб, что поможет найти гостиничные номера с комфортными условиями. Однако по приезду команду ждал неприятный сюрприз. Нижегородцам предоставили крыло на втором этаже местного общежития №5, где живут работники, трудящиеся вахтовым методом. Игроков заселили в одно крыло, на котором нет туалетов и пунктов приема пищи (душ найти не удалось). Все это располагается в соседнем крыле, где проживают работники. Гостиничные номера также вызывают вопросы, так как высоким, двухметровым спортсменам невозможно разместиться на предложенных кроватях, что не позволит им восстановиться и выйти в оптимальной форме на важнейший матч сезона. Также место проживания не соответствует утвержденным рекомендациям ВФВ в Руководстве по проведению матчей чемпионата России по волейболу в условиях ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Клуб отказался от проживания в этом месте, других вариантов предложено не было и из-за неимения альтернатив, планирует ближайшим рейсом вернуться домой. Клуб уведомил «Факел» и Всероссийскую Федерацию Волейбола. Ожидаем решения о дальнейшей судьбе матча. Надеемся, что последняя путевка в «Финал Шести» будет разыграна на волейбольной площадке, а не за ее пределами», – гласит сообщение в инстаграме.

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После победы в первом матче 3-1 по партиям «Факел» разгромно уступил во втором.

Третья встреча запланирована на 31 марта.

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