Волейболист сборной России Дмитрий Мусэрский, с 2018 года выступающий за японский «Сантори Санбёрдс», рассказал о популярности благодаря ведению профиля в тиктоке.
– В конце 2019 года вы завели тик-ток, где сейчас больше 500 тысяч подписчиков. Он важен для вас?
– Всерьез стал там что-то выкладывать летом 2020-го. Самый популярный ролик набрал около 30 миллионов просмотров. Но если честно, для меня тикток – фан и развлечение. В последнее время вообще ничего не публикую. Творческий кризис, ведь всеми сюжетами и монтажом занимался сам.
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– В Японии вообще развита эта сеть?
– Не особо. Хотя на улице чаще узнают как тиктокера. Такой вот парадокс.
– Как к такой известности относятся одноклубники?
– Безразлично. Прикалываются вместе со мной. Порой тоже что-то снимают, – рассказал Мусэрский в интервью Дмитрию Зимину для Eurosport.ru.
- Мусэрский с 2018 года выступает за японский клуб «Сантори Санбёрдс».
- Дмитрий – чемпион Европы, победитель ОИ-2012 и Кубка мира-2011.
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