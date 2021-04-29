Волейболист сборной России Дмитрий Мусэрский, с 2018 года выступающий за японский «Сантори Санбёрдс», рассказал о популярности благодаря ведению профиля в тиктоке.

– В конце 2019 года вы завели тик-ток, где сейчас больше 500 тысяч подписчиков. Он важен для вас?

– Всерьез стал там что-то выкладывать летом 2020-го. Самый популярный ролик набрал около 30 миллионов просмотров. Но если честно, для меня тикток – фан и развлечение. В последнее время вообще ничего не публикую. Творческий кризис, ведь всеми сюжетами и монтажом занимался сам.

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– В Японии вообще развита эта сеть?

– Не особо. Хотя на улице чаще узнают как тиктокера. Такой вот парадокс.

– Как к такой известности относятся одноклубники?

– Безразлично. Прикалываются вместе со мной. Порой тоже что-то снимают, – рассказал Мусэрский в интервью Дмитрию Зимину для Eurosport.ru.

Мусэрский с 2018 года выступает за японский клуб «Сантори Санбёрдс».

Дмитрий – чемпион Европы, победитель ОИ-2012 и Кубка мира-2011.

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