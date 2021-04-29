Волейболист сборной России Дмитрий Мусэрский, с 2018 года выступающий за японский «Сантори Санбёрдс», рассказал о стране и ее жителях.

– Почему японцы такие дисциплинированные?

– Комплекс причин – культурных, исторических. Но есть и обратная сторона медали: люди следуют правилам с самого детства. Думаю, это не для всех хорошо. По сути, ты жертвуешь своей личностью ради общества. Многие превращаются в роботов. Это влечет за собой психологические сложности.

Волейбол «На улице чаще узнают как тиктокера». Мусэрский – о популярности ЧАС НАЗАД

– В условиях глобализации молодое поколение стало более европейским?

– Да какая Европа, перестаньте. Они разговаривают на своем языке, живут в своем мире. Влияние из вне есть, но оно минимальное. Люди здесь элементарно не могут двух слов по-английски связать. Все заточено под местную культуру. Столетиями страна была закрыта, поэтому у них развит внутренний туризм. У них нет больших отпусков, чтобы ездить за границу. Максимум – в соседние страны. Молодых японцев, путешествующих по Европе или США, подавляющее меньшинство. Их культура направлена на изучение своего. Все во благо собственного общества, страны. Есть, конечно, негосударственные школы, но их мало.

– Но жить по расписанию – отстой.

– У них с самого детства все расписано, я называю это современным коммунизмом: родители знают, в какую школу пойдет ребенок, дальше понимают, в какой университет. А исходя из этого уже строят ему план по работе на каком-то предприятии. До определенного возраста нужно купить машину, завести детей. Конечно, есть сдвиги, но глобально все предопределено. Есть стабильность и уверенность в завтрашнем дне: тебя никто не обманет, а если кто-то сделает это, потом начнутся проблемы. Стабильная, совмещенная со средним уровнем жизни [страна]. Есть, конечно, неблагополучные, бедные, богатые и очень богатые, но в основном – средний класс, – рассказал Мусэрский в интервью Дмитрию Зимину для Eurosport.ru.

Мусэрский с 2018 года выступает за японский клуб «Сантори Санбёрдс».

Дмитрий – чемпион Европы, победитель ОИ-2012 и Кубка мира-2011.

Волейбол «Порой кайфую от пандемии». Мусэрский – о Японии и тиктоке 2 ЧАСА НАЗАД