Российская доигровщица Татьяна Кошелева в интервью Eurosport.ru вспомнила время выступлений в Бразилии. По словам Кошелевой, в этой стране присутствует культ голого тела.

– У них вообще публичная открытость – это норма. Они не стесняются проявлять чувства: мальчик – с девочкой, девочка – с девочкой, мальчик – с мальчиком. Спокойно ходят так по улице, целуются. У меня в команде было пять бисексуалок. Они жили парами, потом что-то случалось – уходили к партнеру другого гендера.

– Как вы относились к таким людям?

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– Я люблю свободу, была на гей-параде в Бразилии – это кайф. Я улыбалась, муж улыбался. Поэтому абсолютно адекватно. Они родились такими – и это норма. Смущало только то, как легко меняли партнеров. Наверное, где-то на них влияла вседозволенность: попробовали – вроде нормально – продолжили. Это уже какая-то дань моде.

Но в целом я уважаю выбор людей. Большая трагедия, когда тебя могут не понять. И ты кому-то что-то еще должен доказывать, хотя просто родился таким. Это вообще главный вопрос: почему всем нужно доказать, что ты такой же? Почему нельзя просто жить?

Еще из интересного: у них на пляже есть отведенное место для ЛГБТ, а мы сначала не знали. Потом увидели – везде их флаги висят, двое мужчин идут за ручку в океан, плещутся. Причем мужчины очень красивые, с отличными телами, наверняка с прекрасной душой. Просто у каждого свой путь.

У меня есть друзья-геи в России – никаких проблем. Они ничем не отличаются от нас. Хотя что значит «от нас»? Они что, не люди? Такие же люди, – сказала волейболистка.

Кошелева выступала в клубе «СеСК-РЖ» из Рио с 2018 по 2019 год.

В данный момент спортсменка представляет турецкий «Галатасарай».

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