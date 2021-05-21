Российская доигровщица Татьяна Кошелева в интервью Eurosport.ru рассказала о волейболисте Алексее Спиридонове.

– Я немного посмотрел видео вашей поездки летом 2020-го в гости к Алексею Спиридонову. В жизни он такой же безумный, как в твиттере?

– Ну, не настолько. Хотя он эксцентричный человек, провокатор. Любит внимание и специально выводит людей на эмоции. Для него это норма, он не считает, что нарушает личные границы.

Волейбол Кошелева: «Была на гей-параде в Бразилии – это кайф» ЧАС НАЗАД

– Он всегда был таким?

– Абсолютно. Я знаю его с 12 лет. Я росла в Туле, а он в Ревякино – это поселок недалеко от Тулы. Леха каждый день добирался до города на электричке. То есть так любил спорт, что постоянно мотался один туда и обратно по 40 минут – в любую погоду рано утром и ночью после двухразовой тренировки. Все ради того, чтобы играть и стать кем-то.

При этом вокруг него всегда была компания, он всех собирал. Помню, как мы лет в 13 поехали на соревнования в Обнинск. Леха сидел в автобусе сзади – в самом широком ряду – и вокруг него крутились девчонки. На турнир всегда приезжало много команд – Обнинск, Тула, Рязань, Московская область. Такой он – очень обаятельный. Окутывает энергией и красотой, но иногда перегибает, – сказала Кошелева.

Алексей Спиридонов известен конфликтами в твиттере, в частности, с Евгением Кафельниковым и Елизаветой Туктамышевой.

Татьяна Кошелева выступате за турецкий клуб «Галатасарай».

Волейбол Спиридонов: «Если ты ********, это не вина Путина или Навального» 12/03/2021 В 10:39