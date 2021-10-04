Диагональный сборной России и казанского «Зенита» Максим Михайлов сравнил подходы Владимира Алекно и Туомаса Саммелвуо – бывшего и нынешнего тренеров национальной команды. По его мнению, для российских волейболистов эффективнее жесткий подход.

– Вы когда-то определили Владимира Алекно как тонкого психолога. В этом плане Туомас Саммелвуо уступает?

– Разные характеры, менталитеты. Владимир Романович уже у руля сильных команд 15 лет, Туомас только начинает. Чтобы чувствовать команду, нужен определенный опыт. Важно понимать характер и личность людей, которых нужно останавливать каким-то веселым словом, других – заставлять. Индивидуальный подход в командном спорте – очень важный пункт. Особенно в нынешнее время, когда народ разношерстный.

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– Какой из подходов комфортнее для игрока?

– Много игроков, которых приходится заставлять работать. Дяденька с палкой, который будет вокруг ходить, кричать. Считаю, что важно иметь различные подходы к разным людям и поколениям.

– А для национальной сборной России какой эффективнее?

– Если судить по результатам, то эффективнее – более жесткий. Не знаю, с чем это связано. Из-за народа, который находится в команде, либо это стечение обстоятельств. Но, опять же, до этого не было практически европейских тренеров. У нас за всю историю тренеры требуют дисциплины, они более жесткие, следят за выполнением максимальных установок. Сейчас появился Туомас – первый коуч, который дает свободу игрокам и игрового творчества. Этот подход тоже имеет место быть. Чтобы игрокам перестроиться и достичь результата, нужно какое-то время.

– Кто сейчас в отсутствии Алекно этот самый ментал-коуч?

– В команде его нет. Сейчас каждый сам себе психолог. Многие в него не верят, некоторые боятся и стыдятся, не понимают и не хотят. Поэтому я прихожу к выводу, лучший психолог – ты сам. Пользовался, конечно, его услугами, но сложно найти именно спортивного в России. В Америке много коучей под конкретный вид спорта.

33-летний Михайлов – обладатель полного комплекта наград Олимпийских игр.

Под руководством Алекно сборная завоевала бронзу Олимпиады-2008 и золото Игр-2012, с Саммелвуо команда стала серебряным призером Токио-2020.

Полное интервью:

Nations League - Final Round Сборная России по волейболу выиграла Лигу наций и стала первым победителем турнира в истории 08/07/2018 В 20:56