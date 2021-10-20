Российский волейболист Дмитрий Мусэрский дисквалифицирован на 9 месяцев после перепроверки допинг-пробы, сданной в мае 2013 года. Срок отстранения установлен с 5 апреля 2021-го по 4 января 2022 года.
О полученном уведомлении о дисквалификации игрока от Международной федерации волейбола на официальном сайте сообщил японский клуб «Сантори Санбердз», за который Дмитрий играет с 2018 года.
- За это время Мусэрский принял участие в пяти матчах за сборную России в Лиге Наций-2021, а в состав на Олимпиаду в Токио по официальным объяснениям не попал из-за травмы.
- После отбытия наказания волейболист вернется к тренировкам.
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