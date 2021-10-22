Члены запрещенного в России движения «Талибан» обезглавили афганскую волейболистку Махджубин Хакими и опубликовали в соцсетях фото казни и ее отрубленной головы.

Как пояснила тренер волейболистки Сурайи Афзали (имя изменено из соображений безопасности), это произошло в Кабуле в рамках операции по поиску спортсменок.

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«Все волейболистки и остальные спортсменки находятся в плохом положении, они в отчаянии и страхе. Все были вынуждены бежать и скрываться в неизвестных местах», – сказала Афзали по информации New York Post

Хакими убили в начале октября, но факт гибели долго не придавался огласке из-за угроз в адрес семьи спортсменки.

Ранее талибы утвердили запрет афганским женщинам на занятия спортом.

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