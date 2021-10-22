Родственники опровергли ранее появившуюся информацию о казни волейболистки из Афганистана Махджубин Хакими членами движения «Талибан», запрещенного на территории России, в начале октября.

Международная федерация волейбола (FIVB) также отреагировала на сообщение, осудив любое насилие. Но, как стало известно позднее, Махджубин Хакими ушла из жизни еще в августе.

«Ее не убили талибы в октябре. Махджубин умерла 6 августа, и ее тело было найдено в ванной ее жениха в Кабуле. Он утверждал, что Махджубин покончила с собой. Однако наша семья подозревает, что близкие жениха нечестны», – сообщил родственник Хакими по информации Alt News , поделившись фотографиями памятника на могиле девушки с именем и настоящей датой смерти.

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«Талибан» пришел к власти в Афганистане 15 августа – спустя 9 дней после названной родственниками даты смерти Махджубин Хакими.

Ранее талибы утвердили запрет афганским женщинам на занятия спортом.

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