Родственники опровергли ранее появившуюся информацию о казни волейболистки из Афганистана Махджубин Хакими членами движения «Талибан», запрещенного на территории России, в начале октября.
Международная федерация волейбола (FIVB) также отреагировала на сообщение, осудив любое насилие. Но, как стало известно позднее, Махджубин Хакими ушла из жизни еще в августе.
«Ее не убили талибы в октябре. Махджубин умерла 6 августа, и ее тело было найдено в ванной ее жениха в Кабуле. Он утверждал, что Махджубин покончила с собой. Однако наша семья подозревает, что близкие жениха нечестны», – сообщил родственник Хакими по информации Alt News, поделившись фотографиями памятника на могиле девушки с именем и настоящей датой смерти.
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- «Талибан» пришел к власти в Афганистане 15 августа – спустя 9 дней после названной родственниками даты смерти Махджубин Хакими.
- Ранее талибы утвердили запрет афганским женщинам на занятия спортом.
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