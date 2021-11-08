Не стало волейболистки клуба «Уфимочка-УГНТУ» Алии Хамбиковой. 21-летняя девушка умерла от тяжелой болезни.

О смерти Хамбиковой стало известно из инстаграма мужского волейбольного клуба «Урал». Пресс-служба сообщила, что девушка скоропостижно ушла из жизни из-за болезни, но не рассказала о причинах трагедии.

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Пресс-секретарь «Урала» Денис Таипов объяснил, что клуб, руководствуясь этическими соображениями, намеренно не стал уточнять, какая именно болезнь унесла жизнь молодой девушки. Таипов только отметил, что Хамбикова скончалась не от коронавируса.

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«Алия ушла из жизни 7 ноября. Для нас это большой шок, очень большая потеря. Алия была замечательным человеком, жизнерадостная. В команде у нее со всеми были отличные отношения. Сложно описать словами произошедшее. Почему не указали причину болезни? Посовещались и подумали, что клубу будет не совсем корректно называть причину. Если захотят озвучить родственники или близкие люди, то они озвучат. Это личное дело.

Видел, что многие в комментариях пишут про коронавирус. Нет, это не ковид. В последний месяц у нее обнаружили распространенное, тяжелое заболевание. Мы приняли решение не афишировать его. Алия пропускала последний тур, лежала в больнице. К сожалению, все пошло по худшему сценарию. Еще раз выражаем соболезнования, это большая утрата», – сказал глава пресс-службы. Однако позже «Спорт Бизнес Online» написал, что блокирующая боролась с лейкемией.

Лейкемия или рак крови – это широкая группа кровяных заболеваний. Причины лейкемии до сих пор точно не установлены. Основными считаются наследственность, курение, воздействие радиации, длительный контакт с рядом химических веществ, химиотерапия и синдром Дауна. Длительность жизни при лейкемии зависит от формы заболевания: при остром лимфобластном лейкозе она составляет от двух до трех лет, а с миелоидной формой пациенты живут, в среднем, около шести лет.

Последние матчи за «Уфимочку-УГНТУ» Алия Хамбикова провела 4 и 5 октября против «Уралочки»-2. Девушка выступала за команду под №8 с 2019 года. «Уфимочка-УГНТУ» играет во второй по силе женской волейбольной лиге.

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