«Уилсон! Прости, я виноват! Я не могу тебя спасти…» – вопил изможденный Том Хэнкс в кинохите-2001 «Изгой». Главный герой четыре года выживал на необитаемом острове после крушения самолета, а его лучшим другом и способом не сойти с ума стал волейбольный мяч марки Wilson. Поэтому Чак Ноланд (сценарное имя Хэнкса) сильно горевал после нелепой и трагичной потери друга в океане. Лента режиссера Роберта Земекиса проиграла в битве за «Оскар» легендарному «Гладиатору», но флешбэки этой истории прилетают даже спустя 20 лет.

Компания 20th Century Fox сняла ролик, в котором продолжением фильма стало спасение Уилсона. В ноябре 2021 года был продан последний, третий экземпляр мяча с листьями табака вместо волос, использовавшийся на съемках. Обладатель заплатил 300 тысяч евро за ставший культовым персонаж. После премьеры «Изгоя» американская Ассоциация кинокритиков учредила специальную награду в честь Уилсона – за лучший неодушевленный объект.

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Идея сценария «Изгоя» пришла Хэнксу еще в 1990-х, когда он узнал, что самолеты логистической компании FedEx трижды за день пересекают Тихий океан. «Не знаю почему, но в моей голове постоянно возникали сцены крушения лайнеров, и как люди выживали после этого», – признался Том. Он поделился мыслью со сценаристом Уильямом Бройлсом-младшим. Для написания максимально приближенного к реальности сценария Уильям отправился на изолированный пляж у побережья Мексики – там он неделю ловил рыбу, разводил костер, собирал кокосы и строил хижины из подручных средств.

Бройлс очень хорошо понимал, как тяжело вернуться к прежней жизни – он воевал во Вьетнаме как офицер морской пехоты. Шикарной находкой для него стал принесенный прибоем на пляж футбольный мяч (соккер), с которым он в шутку разговаривал в оставшееся до отъезда время. Уильям внес этот момент в сценарий, но встал вопрос, какой марки использовать мяч. Хэнкс предложил задействовать продукцию производителя спортивного инвентаря Wilson – такую девичью фамилию носила его жена Рита. Отправляясь в долгое путешествие на Фиджи, где проходили съемки, Том хотел чувствовать связь с близким человеком. Во время монологов с мячом он представлял себе Риту.

Tom Hanks Cast Away Фото: Imago

Wilson Sporting Goods более века поставляет продукцию для общественных организаций, сборщиков средств и молодежных спортивных лиг. Но когда в 1998 году менеджеру по связям с общественностью командных видов спорта Молли Уоллес позвонил представитель компании 20th Century Fox, она удивилась. «Сегодня продюсерские компании тратят огромные деньги на продакт-плейсмент. Но в то время индустрия работала иначе. Они просто хотели мячей для фильма и сказали, что в нем снимется Том Хэнкс. Этого было достаточно для положительного решения с нашей стороны», – рассказала Молли.

Подготовка к съемкам шла по плану, но спустя два месяца Земекис потребовал заменить футбольные мячи на волейбольные – на них лучше держалась краска. Более того, режиссер настоял, чтобы надпись Wilson была нанесена только с одной стороны. Компания исполнила все пожелания и прислала целых 60 мячей.

Работа над «Изгоем» заняла больше года – так много времени понадобилось для сброса Хэнксом 25 кг веса и отращивания пышной шевелюры и бороды. Команда Земекиса не бездействовала и в ожидании главного героя сняла мистический хоррор «Что скрывает ложь». Еще одну вынужденную паузу пришлось взять спустя всего неделю после прилета на Фиджи. «Я порезал ногу, когда догонял уплывавший мяч. Не обработал рану должным образом – посчитал, что и так пройдет, – признался актер. – Однажды я почувствовал себя очень плохо, поднялась температура. Пришлось ехать в больницу, где у меня нашли стафилококк. Врач сказал, что обратись я на пару дней позже, то мог умереть».

Чак Ноланд распаковал коробку с коньками Фото: Imago

Чак нашел мяч среди множества других вещей, оказавшихся вместе с ним на острове после крушения лайнера. Коньки он превратил в топор и зеркало, из магнитной ленты от видеокассет сделал прочную веревку, а лучшим другом для него совершенно случайно стал мяч. Во время долгой и неудачной попытки добыть огонь стерший руки в кровь герой саданул ладонью по белоснежному мячу. Позже Чак остыл и превратил кровавый отпечаток в лицо – так появился Уилсон. И с этим безжизненным, но таким важным для сохранения рассудка предметом Ноланд поделился первой радостью на острове: «Уилсон, я развел огонь!»

Через отношения Чака с мячом Земекис и Хэнкс передали всю сложность адаптации героя в новых условиях, а также раскрыли его умение справляться с дефицитом общения и искать мотивацию жить дальше. Ноланд в порыве гнева скидывал мяч со скалы, а потом со слезами спасал, терял Уилсона во время прибоя и искал у него поддержку перед тем как вышибить себе коньком больной зуб. Для большей фокусировки зрителей на игре актера и его полной изоляции от мира Земекис отказался от музыки в фильме – даже убрал весь живой звук с пляжа.

Съемки «Изгоя» на Фиджи Фото: Imago

В первоначальной версии сценария (Бройлс переписывал и дорабатывал его более ста раз) Уилсон должен был ожить в сознании бредившего в пещере актера и начать с ним разговаривать, но съемочная команда отказалась от этого варианта. Тесная связь с мячом для Чака – это не только способ держать мозг в тонусе, но и символ выживания. Именно поэтому он водрузил Уилсона на возвышение плота, словно флаг и оберег. И сильно горевал после его потери. «У нас есть шанс, ты можешь это понять? Лучше я рискну и сгину в океане, чем всю жизнь буду сидеть на этом проклятом острове, общаясь с волейбольным мячом!» – обращался Ноланд к Уилсону, решаясь на путешествие.

При бюджете в 90 млн долларов «Изгой» собрал в прокате 430 млн долларов – всего на 20 млн меньше, чем историческая драма со спецэффектами «Гладиатор». Его успех вдохновил ABC Studios на создание ставшего невероятно популярным сериала «Остаться в живых».

Солидный профит получил и Wilson – производитель мячей уже 20 лет продает сотни тысяч реплик с узнаваемой красной мордой. «Минимальные инвестиции в «Изгой» помогли Wilson стать таким же культовым брендом, как и сам мяч», – сияет управляющий директор компании Алан Дэвенпорт. Волейбол Wilson так и не покорил, зато очень популярен в теннисе и обеспечивает мячами главную лигу американского футбола и баскетбольную студенческую лигу.

Популярность мяча спустя много лет подтверждает наличие персональной страницы на IMDB, а Хэнкс чаще всего дает автографы на спасшем его героя Уилсоне. В 2020 году, когда Том с женой заболели коронавирусом, сатирический сайт опубликовал карантинное фото актера с Уилсоном. «Всегда рад встрече с лучшим другом», – посмеялся Том над своей фейковой изоляцией с мячом.

На полке с многочисленными призами актера красуются два «Оскара» – за «Филадельфию» (1994) и «Форрест Гамп» (1995). И пусть с «Изгоем» он не дотянул до самой престижной кинонаграды, но лента о выживании все равно находится в топе его картин. Это подтверждает присутствие и местонахождение Уилсона на полке – как раз между двумя самыми престижными статуэтками.

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