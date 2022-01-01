В канун Нового года скончался трехкратный призер Олимпийских игр волейболист Вадим Хамутцких, в последние годы тренировавший белгородский клуб «Белогорье». Ему было 52 года. Ожидается судмедэкспертиза.

«31 декабря не стало заслуженного мастера спорта, легендарного игрока, тренера и отличного человека – Вадима Анатольевича Хамутцких. Это невосполнимая утрата для всего российского и мирового волейбола. Волейбольный клуб «Белогорье» выражает соболезнования родным и близким Вадима Анатольевича», – говорится в сообщении на сайте клуба.

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Комментатор «Матч ТВ» Владимир Стецко, близко знакомый в Вадимом, поделился воспоминаниями о волейболисте и о том, что известно о причинах смерти.

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Вадим Хамутцких Фото: Getty Images

– Вадик – это, наверное, уходящая натура. Люди еще советской закалки. Человек, который отслужил срочную службу, никакой волейбольной карьеры у него не должно было быть. За счет характера, сумасшедшего желания сумел добиться всего практически с нуля. Он служил в стройбате, был ликвидатором на Чернобыльской АЭС. Расходный материал. Мы такими людьми восхищаемся, но их не жалели. После этого он смог стать выдающимся игроком.

Воспоминания о нем всегда, скорее, игровые. Он себя вообще не жалел. В старом «Космосе» (дворец спорта в Белгороде) в 1990-х были забетонированные скамейки, их сдвинуть было невозможно. Когда мяч туда летел, Вадик никогда не останавливался, это не было для него препятствием. Хотя люди ломали там ноги. Он шел до конца.

– Никогда не обижался на ваши комментарии?

– Никогда в жизни. Наоборот, мне рассказывали, в каких-то компаниях, какие-то молодые игроки начинали говорить, что это не то, то не это. Он наоборот всех затыкал, говорил: «Вы лучше учитесь и вообще радуйтесь, что о вас говорят». Такой человек. Мы дружили. Когда он был игроком, и в преферанс играли. Компьютерные игры он, по-моему, так и не освоил. То, что сейчас сильно модно, ему никогда не было интересно. В баню ходили, на концерты. Был большой поклонник ДДТ, друг Юрия Шевчука.

– Что с ним случилось?

– Кто же знает. Не справился с сердцем. Знаю, что днем перед Новым годом прилег поспать и не проснулся. Пока все, что знаю.

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