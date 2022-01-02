Хамутцких в составе сборной России завоевал серебро на Олимпиаде в Сиднее, а также бронзовые медали на Играх в Афинах и Пекине. Также вместе с национальной командой связующий становился победителем Кубка мира (1999), Мировой лиги (2002) и серебряным призером чемпионата мира (2002). В интервью Eurosport.ru напарник Вадима, диагональный сборной России Максим Михайлов вспомнил о работе с легендарным связующим, его влиянии на молодое поколение и добром нраве.

Он поддерживал и помогал молодым, был папой

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– Максим, насколько для вас эта новость стала шоком? Остановка сердца в 52 года.

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– На самом деле, да, неожиданно. Я узнал от друзей, от чего был еще больше шокирован. Потому что совсем недавно виделись с Вадиком, и выглядел он здоровым, счастливым. Очень неожиданная и шокирующая новость. Я не скажу, что мы были близкими друзьями. Скорее, хорошими знакомыми.

Вадим Хамутцких Фото: Getty Images

– Но следили за карьерой друг друга.

– Да, с самого детства. Он действительно легенда. На его игре выросло не одно поколение, в том числе и я – на том знаменитом «Белогорье», которое вообще не проигрывало. Вадим был и в сборной Росиии очень харизматичным, играл всегда главную роль, где бы ни находился. Я с ним играл в клубе, когда еще был совсем молодой, а он – на закате карьеры. Чувствовалась его поддержка: это настолько добрый человек, несмотря на разницу в возрасте он поддерживал и помогал молодым, был папой. Определенную роль в моем становлении и развитии он, думаю, тоже сыграл.

– Этот авторитет не давил с первой тренировки или на играх? Он ведь и капитанскую повязку сборной носил.

– Конечно, небольшое давление было. Но, скорее, это больше волнение. Ведь в детстве я следил за ним по телевизору. Он был классным волейболистом, а мне играть с ним в одной команде! Но он настолько открытый, простой человек, что находить общий язык с ним было легко. Не чувствовалось разницы в возрасте, хотя он меня в два раза был старше. Общались на равных, как и с другими напарниками.

максим михайлов Фото: Imago

Когда молодой игрок попадает к опытному в команду, то развитие идет вдвойне быстрее, потому что можно подсказать. То же можно сказать и про мой случай: я ехал на первую Олимпиаду в Пекине в 2008-м, для него она стала последней – уже третьей. Для меня это большой плюс, что я был именно с Вадиком. Он подсказывал мне и в сборной, и потом в клубе.

Он стал одним из первых креативных связующих того поколения, которые могли выигрывать в одиночку

– Насколько Вадим был важной фигурой не только для российского, но и мирового волейбола?

– Он точно был узнаваем на мировой арене и не только за счет бороды. Это же стало первым его прозвищем, которое устоялось в волейболе. Но и по стилю игры: он стал одним из первых креативных связующих того поколения, которые могли выигрывать в одиночку. Его было невозможно прочитать. Своим стремлением к победе он и запомнился.

– Помню, в детстве замечала, что на спине он носил не фамилию, а имя или это самое прозвище Борода. Это было очень по-хорошему вызывающе и эксцентрично. В жизни он был таким же?

– Он точно был открытым, добрым и готовым помочь. Никогда не наезжал, потому что бывали связующие, которые требуют от нападающих хорошей игры сразу. Этим особенно отличались опытные игроки. Но это не история Вадика. Поведением на площадке он доказывал, что капитан и лидер, к нему тянулись все, в том числе и молодые. Я не замечал, чтобы он сильно изменился из-за спорта. Для меня Вадик останется, что на площадке, что за ней – душевным человеком.

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