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Газпром-ЮГРА - Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk

Суперлига - 10 февраля 2019

Это Волейбол, и это Суперлига! Следите за матчем Газпром-ЮГРА – Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk на Eurosport.ru! Игра начинается в 16:00 10 февраля 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Газпром-ЮГРА и Yugra-Samotlor Nizhnevartovsk, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Волейбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.