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Казанский «Зенит» присоединился к Skibidi Challenge и выложил убойное видео с девушками
Skibidi ua-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa.
Казанский «Зенит» присоединился к флешмобу Skibidi Challenge, запущенному российской рэйв-группой Little Big.
Суть флешмоба – повторить необычные движения Ильича (фронтмена группы) из клипа на песню Skibidi и выложить видео в интернет.
- Little Big была образована в 2013 году в Санкт-Петербурге. За 5,5 лет группа записала пачку хитов, среди них – Big dick, Give me your money, Life in the trash, Lollybomb и другие.
- Чемпионат России по волейболу стартовал для казанского «Зенита» победой над «Югрой-Самотлором» из Нижневартовска (3:0).
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