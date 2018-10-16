Other Agency

Казанский «Зенит» присоединился к Skibidi Challenge и выложил убойное видео с девушками

Казанский «Зенит» присоединился к Skibidi Challenge и выложил убойное видео с девушками
Eurosport

1 час назад

Skibidi ua-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa.

Казанский «Зенит» присоединился к флешмобу Skibidi Challenge, запущенному российской рэйв-группой Little Big.

Суть флешмоба – повторить необычные движения Ильича (фронтмена группы) из клипа на песню Skibidi и выложить видео в интернет.

  • Little Big была образована в 2013 году в Санкт-Петербурге. За 5,5 лет группа записала пачку хитов, среди них – Big dick, Give me your money, Life in the trash, Lollybomb и другие.
  • Чемпионат России по волейболу стартовал для казанского «Зенита» победой над «Югрой-Самотлором» из Нижневартовска (3:0).

Русская леди так сильно зарядила в лицо турчанке, что мяч улетел в потолок и остался там навеки

Eurosport в телеграме

Кликай сюда – здесь наш телеграм

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Гандболистка забросила с поворотом на 360 и устроила нежные обнимашки с партнершами по сборной

00:56
Популярные видео
Ковальчук красиво прошил кипера, но «Лос-Анджелес» все равно сгорел «Торонто»
 414 просмотров6 ч
«Фильм стоит смотреть только ради молодой Киры Найтли». 6 фактов о футбольном кино
5 041 просмотровВчера в 10:28
А еще вам может понравиться