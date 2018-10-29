Волейбольный «Зенит» обыграл «Динамо» в результате ошибки на табло. Москвичи требуют переигровки

«Зенит» обыграл «Динамо» в матче третьего тура чемпионата России по волейболу – 3:1 (18:25, 25:22, 25:14, 25:23).

Победу санкт-петербургскому клубу принесла ошибка на табло – судьи не засчитали результативное очко москвичам в четвертом сете, записав лишнее на счет «Зенита».

Сайт ВК «Динамо» выступил с пресс-релизом по поводу произошедшего:

«При счете 21:20 счет в партии должен был сравняться, однако в судейском протоколе действие не было зафиксировано. Таким образом, после следующего игрового действия счет должен был стать 22:21 в пользу команды «Зенит», а не 22:20, как зафиксировал судейский столик. Ошибка привела к тому, что матч был объявлен завершенным при фактическом счете 25:24 в пользу ВК «Зенит».

Попытки тренерского штаба ВК «Динамо» (Москва) обратить внимание судейской коллегии в лице первого судьи Николая Книжникова, второго судьи Дмитрия Карасева и инспектора матча Равиля Самедова (ВФВ) на неточность в протоколе, не привела к пересмотру данного эпизода.

Официальная статистика матча, представленная на сайте Всероссийской федерации волейбола, зафиксировала путаницу со счетом, и для подтверждения правоты судейского решения при счете 24:24 у команды «Динамо» (Москва) уменьшено количество набранных очков до 23.

Волейбольный клуб «Динамо» (Москва) намерен обратиться во Всероссийскую федерацию волейбола и директорат ВФВ с ходатайством о признании результатов матча недействительными и проведением переигровки».

ВФВ ситуацию никак не прокомментировала.

(Фото: официальный сайт ВК «Зенит»)

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме