ВФВ отказала «Динамо» в переигровке матча с «Зенитом», чей исход решила ошибка на табло

Всероссийская федерация волейбола вынесла суровое для москвичей решение.

7 ноября на сайте федерации опубликовали выписку с заседания исполкома по поводу матча Суперлиги «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Динамо» (Москва), прошедший 24 октября. По результату питерцы обыграли москвичей со счетом 3-1, но это произошло из-за ошибки на табло – судьи не засчитали результативное очко «Динамо» в четвертом сете, записав лишнее на счет «Зенита».

Что касается решения исполкома, то результат матча 24 октября не будет изменен после обращения московского клуба, так как протест не был подан в установленном порядке и в установленное время. А в документах, регламентирующих деятельность ВФВ и международную федерацию волейбола, нет пункта, касающегося послематчевого пересмотра результата игры. В дальнейшем клубы-участники чемпионата России будут проинформированы о том, в какой форме подобный протест следует подавать.

Ошибка произошла в ставшем решающим четвертом сете.

При счете 20-21 динамоцы сравняли счет, но табло не зафиксировало изменение.

(Фото: официальный сайт ВК «Зенит»)

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