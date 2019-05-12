Ничего не знать о русском волейболе – это нормально. Жизнь в спорте теплится в Лиге чемпионов, UFC и женском фигурном катании, и маленький вид с двухметровыми людьми, прыгающими за мячом над сеткой, пролетает под радарами внимания. Хотя это самый успешный спорт России XXI века, где клубы регулярно берут еврокубки, атлеты – суперзвезды, сборная – претендент на медали и победы.

В момент, когда Малкин и Овечкин рвут всех в Братиславе, вы наверняка вспомните про хоккей, но факт в том, что в волейбол на высоком уровне играет весь мир, а с клюшками и шайбами топово скользят в шести странах. И даже при такой конкуренции в России сильная волейбольная лига и могучая сборная.

Россия – Бразилия (Мировая лига-2017)Getty Images

Безусловно, там тоже случается махровый организационный кошмар, но и с ним русский волейбол сильно лучше местного футбола. На прошлой неделе в Суперлиге случилась сенсация похлеще смерти Тони Старка в «Мстителях» – казанский «Зенит» впервые за шесть лет отдал внутренний титул. Теперь чемпион страны – безродный «Кузбасс» с бюджетом в три раза меньше.

Представить, что Премьер-лигу берет какой-нибудь «Ростов» или тульский «Арсенал», – нереально. И есть еще пять масштабных тезисов, после которых будет невозможно отрицать, в каком виде спорта все делают правильно, а в каком нет.

Понятный лимит на легионеров

Пока Прядкин и Дюков разбираются, сколько иностранцев в заявке будет достаточно, FIVB строго разделила – на площадке могут находиться трое местных и трое неместных. Из-за того, что клубы увлеклись натурализацией, в России дополнительно уточнили, что в тройке легионеров должен быть только один игрок, сменивший спортгражданство.

Это привело к более тщательной селекции, и теперь в Суперлигу едут гиперзвезды. У менеджеров меньше шансов на ошибку, чем в футболе или даже в хоккее, – если половина команды выглядит хуже родных волейболистов, то это заметно и на площадке, и на совете директоров. В русском волейболе закупают мужчин из топ-чемпионатов Италии и Турции. В РПЛ – тех, у кого не получилось в Европе.

Нормальные иностранные тренеры

Пока Миодраг Божович приходит уже в седьмой клуб РПЛ, а король Лиги Европы страдает от Артема Дзюбы, в волейболе шесть из 14 клубов к прошлому сезону готовили зарубежные коучи. Причем у самой богатой фирмы (казанского «Зенита») был Владимир Алекно, иностранцы ехали в жесткую провинцию – Новый Уренгой и Уфу, Кемерово и Белгород. И там они набирали скиллы, как 45-летняя болгарская легенда Константинов, и делились опытом, как один из титулованнейших тренеров мира Баньоли.

Новых чемпионов страны из «Кузбасса» сделал финн Туомас Саммелвуо. Он выучил русский еще игроком за два года в Калининграде и два – в Новосибирске, а потом отшлифовал язык (нет, не в этом смысле) за три сезона тренером в «Кемерово». Саммелвуо еще до победы в ЧР возглавил сборную России и будет ее готовить к домашнему чемпионату мира. Развитие карьеры, каким оно должно быть. Напомните, сколько иностранных коучей в РПЛ учили русский язык?

Неравнодушные игроки

А заодно вспомните, как давно вы слышали критику чего угодно от футболистов. Ребята с контрактами в «Спартаке», «Зените» или «Краснодаре» и других клубов довольны всем и лишь пассивно страдают, когда им на телефон не приходят смски с зарплатой. Никто из них не вступится за болельщиков и не поругает руководство лиги за ежегодные траблы с календарем.

В волейболе есть блокирующая из «Нижнего» Регина Мороз, которая открыто воюет с ВФВ. «Может быть, наша федерация примет какие-то меры к судейству? У всех все хорошо, к судьям же никаких претензий нельзя предъявить», – кипела она в сторис.

А еще есть Максим Пантелеймоненко, который пропустил два сезона, потому что его краснодарское «Динамо» отказалось от возврата долгов по зарплате. Или герой Олимпиады-2012 Дмитрий Мусэрский, уехавший в Японию и записывающий бесплатные волейбольные вебинары. Наверное, поэтому в футболе все восхищаются отцом восьмерых детей Сергеем Семаком – потому что он один такой пример для подражания. В волейболе настолько же душевных людей сильно больше.

Нормальная конкуренция

Да, в волейболе за последние 11 лет «Казань» побеждала девять раз, но она тратит больше всех в лиге (и, возможно, больше всех в Европе). И даже странно, что футбольный «Зенит» не выносит соперников по РПЛ с такой же частотой. Но при этом в топ-3 Лиги чемпионов ЕКВ были «Искра» и «Динамо», а «Локомотив» и «Белогорье» выигрывали турнир в 2013 и 2014 годах.

Татарский «Зенит» спокойно расстался с титулом в финале с «Кузбассом», потому что меньше этого хотел. «На протяжении последних 10 лет все голодали по победам. Закономерно, что турнир выиграли голодные», – признал после поражения Владимир Алекно. По сравнению с футболом, где чемпионство давно не выигрывают, а проигрывают, это самые правильные слова.

Топовое воспроизводство

Максим Михайлов (сборная России) спасает мяч в матче Мировой лигиImago

Волейбол – единственный из командных летних видов спорта, где Россия не откатилась к заводским настройкам, а держит уровень СССР и у мужчин, и у женщин. Здесь нет проблем с новыми игроками – после Тетюхина появляется Михайлов, после Михайлова – Полетаев. Русские волейболисты – абсолютные мировые звезды, которые и после 1991 года, и сейчас ездят в европейские лиги и становятся там лидерами.

Федора Смолова, конечно, ни в каком «Реале» уже не ждут. И без крутых местных игроков никаких успехов не добиться. И это главная причина. В волейболе это понимают, в футболе – намного слабее.

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