В Петровском пруду на северо-западе Санкт-Петербурга нашли автомобиль волейболиста «Зенита» Александра Волкова.

По информации «Фонтанки», машину марки Audi подняли из водоема. На поверхности были обнаружены следы от выстрелов, в салоне – пятна крови. Этот автомобиль 34-летний Волков получил за победу на Олимпийских играх 2012 года. На прошлой неделе волейболист выкладывал фото машины в инстаграме.

Nevasport сообщает, что в петербургском «Зените» подтвердили информацию о нахождении автомобиля в пруду, но опровергли факты о следах пуль и пятнах крови. Волков подал заявление в полицию, он не может оценить нанесенный автомобилю ущерб. На месте происшествия полиция задержала двух мужчин 24 и 25 лет.

Примерная стоимость авто – два миллиона рублей.

Волков – олимпийский чемпион, пятикратный чемпион России и победитель Лиги чемпионов.

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