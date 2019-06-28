Бывший игрок казанского «Зенита» Вильфредо Леон восхитился умением жителей России употреблять большие порции алкоголя.

«В России один тост поднимается за другим. Я даже не пытался угнаться за моими российскими коллегами и пил напитки с меньшим содержанием алкоголя», – приводит слова Леона Sportowe Fakty.

Вдобавок волейболист отметил, что российские застолья часто заканчивались драками: «Когда начинались драки, я не вмешивался. Тот, кто начнет их разнимать, скорее сам получит по голове, чем остановит схватку».

Леон выступал за «Зенит» в 2014-2018 гг. и четырежды выигрывал чемпионат России.

Сейчас Вильфредо играет за «Перуджу» из итальянской Серии A.

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