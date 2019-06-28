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Экс-игрок «Зенита»: «В России один тост идет за другим, а потом начинаются драки»
Вильфредо Леон представляет Кубу – мог перещеголять русских хотя бы в распитии рома.
Бывший игрок казанского «Зенита» Вильфредо Леон восхитился умением жителей России употреблять большие порции алкоголя.
«В России один тост поднимается за другим. Я даже не пытался угнаться за моими российскими коллегами и пил напитки с меньшим содержанием алкоголя», – приводит слова Леона Sportowe Fakty.
Вдобавок волейболист отметил, что российские застолья часто заканчивались драками: «Когда начинались драки, я не вмешивался. Тот, кто начнет их разнимать, скорее сам получит по голове, чем остановит схватку».
- Леон выступал за «Зенит» в 2014-2018 гг. и четырежды выигрывал чемпионат России.
- Сейчас Вильфредо играет за «Перуджу» из итальянской Серии A.
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