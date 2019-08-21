Волейбольный «Зенит» представил альтернативную форму с чак-чаком

Казанский «Зенит» представил альтернативную форму на сезон-2019/20. На игровые майки нанесено изображение традиционного татарского угощения – чак-чака.

«В мире прослеживается глобальный тренд на миграцию, но мы твердо уверены, что главное – не забывать свои корни! 116 – этот набор цифр в нашей крови, Татарстан идентифицируется в любом уголке нашей страны именно так», – говорится на официальном сайте казанцев. Там же можно сделать предзаказ формы.

Ранее казанский «Ак Барс» выстроил новую маркетинговую кампанию вокруг телефонного кода Казани – 843. Судя по всему, новая форма «Зенита» – это ответ на кампанию «Ак Барса» (цифры 116 – это код региона Республики Татарстан).

«Зенит» – десятикратный чемпион России, восьмикратный обладатель Кубка России, шестикратный победитель Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне казанская команда заняла второе место в чемпионате России. Чемпионом впервые в истории стал кемеровский «Кузбасс».

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