Волейбольный «Зенит» представил альтернативную форму с чак-чаком
Аутентично. Патриотично. Топово.
Казанский «Зенит» представил альтернативную форму на сезон-2019/20. На игровые майки нанесено изображение традиционного татарского угощения – чак-чака.
«В мире прослеживается глобальный тренд на миграцию, но мы твердо уверены, что главное – не забывать свои корни! 116 – этот набор цифр в нашей крови, Татарстан идентифицируется в любом уголке нашей страны именно так», – говорится на официальном сайте казанцев. Там же можно сделать предзаказ формы.
Ранее казанский «Ак Барс» выстроил новую маркетинговую кампанию вокруг телефонного кода Казани – 843. Судя по всему, новая форма «Зенита» – это ответ на кампанию «Ак Барса» (цифры 116 – это код региона Республики Татарстан).
- «Зенит» – десятикратный чемпион России, восьмикратный обладатель Кубка России, шестикратный победитель Лиги чемпионов.
- В прошлом сезоне казанская команда заняла второе место в чемпионате России. Чемпионом впервые в истории стал кемеровский «Кузбасс».
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