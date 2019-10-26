26.10.19
Зенит Санкт-ПетербургЗенит Санкт-Петербург
Не ранее
18:00
Югра-СамотлорЮгра-Самотлор
Чемпионат России • Регулярный
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Зенит Санкт-Петербург - Югра-Самотлор
Чемпионат России - 26 октября 2019

Это Волейбол, и это Чемпионат России! Следите за матчем Зенит Санкт-Петербург – Югра-Самотлор на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:00 26 октября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Зенит Санкт-Петербург и Югра-Самотлор, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Волейбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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