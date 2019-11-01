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Локомотив Новосибирск - Югра-Самотлор

Чемпионат России - 1 ноября 2019

Это Волейбол, и это Чемпионат России! Следите за матчем Локомотив Новосибирск – Югра-Самотлор на Eurosport.ru! Игра начинается в 20:00 1 ноября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Локомотив Новосибирск и Югра-Самотлор, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Волейбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.