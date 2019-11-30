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Зенит Санкт-Петербург - Динамо Москва

Чемпионат России - 30 ноября 2019

Это Волейбол, и это Чемпионат России! Следите за матчем Зенит Санкт-Петербург – Динамо Москва на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:00 30 ноября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Зенит Санкт-Петербург и Динамо Москва, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Волейбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.