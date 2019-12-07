07.12.19
Динамо-ЛОДинамо-ЛО
Не ранее
19:00
Зенит Санкт-ПетербургЗенит Санкт-Петербург
Чемпионат России • Регулярный
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Динамо-ЛО - Зенит Санкт-Петербург
Чемпионат России - 7 декабря 2019

Это Волейбол, и это Чемпионат России! Следите за матчем Динамо-ЛО – Зенит Санкт-Петербург на Eurosport.ru! Игра начинается в 19:00 7 декабря 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются Динамо-ЛО и Зенит Санкт-Петербург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Волейбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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