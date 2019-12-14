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АСК Нижний Новгород - Зенит Казань

Чемпионат России - 14 декабря 2019

Это Волейбол, и это Чемпионат России! Следите за матчем АСК Нижний Новгород – Зенит Казань на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:00 14 декабря 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются АСК Нижний Новгород и Зенит Казань, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Волейбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.