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Югра-Самотлор - Зенит Санкт-Петербург

Чемпионат России - 21 декабря 2019

Это Волейбол, и это Чемпионат России! Следите за матчем Югра-Самотлор – Зенит Санкт-Петербург на Eurosport.ru! Игра начинается в 15:00 21 декабря 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Югра-Самотлор и Зенит Санкт-Петербург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Волейбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.