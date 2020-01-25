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АСК Нижний Новгород - Зенит Санкт-Петербург

Чемпионат России - 25 января 2020

Это Волейбол, и это Чемпионат России! Следите за матчем АСК Нижний Новгород – Зенит Санкт-Петербург на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:00 25 января 2020. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются АСК Нижний Новгород и Зенит Санкт-Петербург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Волейбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.