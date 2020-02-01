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АСК Нижний Новгород - Динамо Москва

Чемпионат России - 1 февраля 2020

Это Волейбол, и это Чемпионат России! Следите за матчем АСК Нижний Новгород – Динамо Москва на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:00 1 февраля 2020. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются АСК Нижний Новгород и Динамо Москва, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Волейбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.