01.02.20
АСК Нижний НовгородАСК Нижний Новгород
Не ранее
18:00
Динамо МоскваДинамо Москва
Чемпионат России • Регулярный
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АСК Нижний Новгород - Динамо Москва
Чемпионат России - 1 февраля 2020

Это Волейбол, и это Чемпионат России! Следите за матчем АСК Нижний Новгород – Динамо Москва на Eurosport.ru! Игра начинается в 18:00 1 февраля 2020. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сегодня встречаются АСК Нижний Новгород и Динамо Москва, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Волейбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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