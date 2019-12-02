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«Вы все мрази!» Спиридонов устроил драку на детском теннисном турнире, где играла его дочь
Конфликт приходит туда, куда идет Алексей.
Бывший игрок волейбольной сборной России Алексей Спиридонов снова попал в скандальную ситуацию – он устроил потасовку на детском теннисном турнире.
Дочь 31-летнего Спиридонова играла в финале, но ее сняли из-за поведения отца. Тот нецензурно высказывался на трибунах, ссорился с другими родителями и провоцировал судью. «Вы все мрази!» – кричал Спиридонов. Он попытался устроить драку, но в итоге упал сам. Видео можно посмотреть здесь.
«Шакалы из Уфы и их родители в структуре тенниса сняли мою дочь в финале, когда она вела 2:0, из-за того, что я хлопал в ладоши. Ретвит максимальный, друзья!» – написал Алексей в твиттере, но позже удалил пост.
- Спиридонов выступает за уфимский «Урал».
- Волейболист не раз становился участником конфликтов – например, он оскорбил фигуристку Елизавету Туктамышеву.
«Помолчи лучше, чучело». Спиридонов ответил Туктамышевой