Бывший игрок волейбольной сборной России Алексей Спиридонов снова попал в скандальную ситуацию – он устроил потасовку на детском теннисном турнире.

Дочь 31-летнего Спиридонова играла в финале, но ее сняли из-за поведения отца. Тот нецензурно высказывался на трибунах, ссорился с другими родителями и провоцировал судью. «Вы все мрази!» – кричал Спиридонов. Он попытался устроить драку, но в итоге упал сам. Видео можно посмотреть здесь.

«Шакалы из Уфы и их родители в структуре тенниса сняли мою дочь в финале, когда она вела 2:0, из-за того, что я хлопал в ладоши. Ретвит максимальный, друзья!» – написал Алексей в твиттере, но позже удалил пост.

Спиридонов выступает за уфимский «Урал».

Волейболист не раз становился участником конфликтов – например, он оскорбил фигуристку Елизавету Туктамышеву.

«Помолчи лучше, чучело». Спиридонов ответил Туктамышевой

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