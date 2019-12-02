Бывший волейболист сборной России Алексей Спиридонов в интервью «Реальному времени» раскритиковал решение мужской и женской национальных команд проводить совместные сборы.

– Это глупейшая идея. Совершенно не понимаю, зачем это нужно и кому пришло в голову. Ну как могут тренироваться мужчины и женщины? Как? Там даже непонятно на какой высоте сетки будут проходить тренировки, так как они различаются в мужском и женском волейболе. И напоминаю, что у ребят удары-то посильнее. Боюсь, у женщин будет очень много травм. Будут ломаться пальцы и носы от таких ударов на сетке высотой 2 метра 20 сантиметров. А если поставят 2 метра 43 сантиметра, то ни одна из них через сетку не перебьет.

– Какие могут быть плюсы от таких тренировок?

– Даже не знаю. Может, только если они после совместных тренировок займутся сексом.

– В женской сборной, на твой взгляд, есть симпатичные девушки?

– Даже не знаю, не смотрю особо на них. У меня никогда не было близких отношений с волейболисткой.

Алексей СпиридоновGetty Images

– Если бы тебе пришлось быть в такой ситуации и тренироваться против женщин, как бы себя повел? Может быть, экономил бы силы или специально бил посильнее?

– Я даже не могу себя представить в такой ситуации – никогда не тренировался против женского пола. Это абсурд. Ну как можно сравнивать тренировочные процессы у мужчин и женщин? Подача в мужском волейболе может быть 120 километров в час, а у женщин она 50-60 километров в час. И не только подача, там совершенно все другое: и скорости, и физика, ну все другое. Там можно только если в паре размяться вместе.

– Может быть, Бузато и Туомас Саммельвуо проведут такой совместный тренировочный процесс сборных России для сплочения коллектива перед Олимпиадой?

– Сплочение? Я такую историю расскажу сейчас. Один раз женский и мужской красноярский «Енисей» поехали на совместные сборы в Хорватию в один отель. После того, как команды вернулись, в семьях было два развода. Такие вот сплочения.

В составе сборной России Спиридонов выиграл чемпионат Европы 2013 года.

Сейчас 31-летний волейболист выступает за уфимский «Урал».

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