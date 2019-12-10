Волейболист казанского «Зенита» и сборной Франции Эрвин Нгапет задержан в бразильском Белу-Оризонти по обвинению в сексуальном домогательстве.

Об этом сообщает Estado de Minas со ссылкой на источник в правоохранительных органах. На спортсмена пожаловалась 29-летняя девушка – он якобы шлепнул ее по ягодицам в ночном клубе. Свидетелями инцидента были ее бойфренд и подруга. После заявления Нгапета задержали и доставили в полицию.

28-летний Нгапет признал вину, но заявил, что не хотел обидеть женщину. Он пояснил, что среди волейболистов, а также во французском обществе в целом, подобные жесты приняты между представителями разных полов. Нгапет пытался извиниться перед потерпевшей.

«Зенит» играл в Бразилии в рамках клубного чемпионата мира.

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