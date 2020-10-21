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Зенит Санкт-Петербург - Локомотив Новосибирск

Чемпионат России - 21 октября 2020

Это Волейбол, и это Чемпионат России! Следите за матчем Зенит Санкт-Петербург – Локомотив Новосибирск на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 21 октября 2020. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Сегодня встречаются Зенит Санкт-Петербург и Локомотив Новосибирск, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Волейбол у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.