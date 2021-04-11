Опубликовано 11/04/2021 в 14:03 GMT | Обновлено 11/04/2021 в 14:14 GMT

В финале мужской Суперлиги московское «Динамо» обыграло петербургский «Зенит» и стало чемпионом России по волейболу.

Счет по партиям – 3-1 (25:21, 25:18, 23:25, 25:18). Бело-голубые победили в чемпионате страны впервые с 2008 года.

В этом сезоне динамовцы выиграли Кубок России и европейский турнир Кубок ЕКВ. В финале Кубка Европейской конфедерации «Динамо» также обыграло «Зенит» в первом российском финале в истории. В финале Кубка страны динамовцам также противостоял «Зенит».

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Бело-голубые три раза побеждали в Суперлиге.

Третье место в чемпионате занял новосибирский «Локомотив».

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