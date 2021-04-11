В финале мужской Суперлиги московское «Динамо» обыграло петербургский «Зенит» и стало чемпионом России по волейболу.
Счет по партиям – 3-1 (25:21, 25:18, 23:25, 25:18). Бело-голубые победили в чемпионате страны впервые с 2008 года.
В этом сезоне динамовцы выиграли Кубок России и европейский турнир Кубок ЕКВ. В финале Кубка Европейской конфедерации «Динамо» также обыграло «Зенит» в первом российском финале в истории. В финале Кубка страны динамовцам также противостоял «Зенит».
Чемпионат России
«Фонтанка»: в пруду Петербурга нашли авто ОЧ по волейболу со следами пуль и крови
27/05/2019 В 11:10
  • Бело-голубые три раза побеждали в Суперлиге.
  • Третье место в чемпионате занял новосибирский «Локомотив».
Стюарды жестоко избили выбежавшего на площадку фаната «Динамо»
Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме
Чемпионат России
«Родители были против общения детей с темнокожей малышкой». Дочь Камехо столкнулась с расизмом
19/03/2019 В 11:26
Чемпионат России
ВФВ отказала «Динамо» в переигровке матча с «Зенитом», чей исход решила ошибка на табло
07/11/2018 В 15:48