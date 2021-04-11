В финале мужской Суперлиги московское «Динамо» обыграло петербургский «Зенит» и стало чемпионом России по волейболу.
Счет по партиям – 3-1 (25:21, 25:18, 23:25, 25:18). Бело-голубые победили в чемпионате страны впервые с 2008 года.
В этом сезоне динамовцы выиграли Кубок России и европейский турнир Кубок ЕКВ. В финале Кубка Европейской конфедерации «Динамо» также обыграло «Зенит» в первом российском финале в истории. В финале Кубка страны динамовцам также противостоял «Зенит».
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- Бело-голубые три раза побеждали в Суперлиге.
- Третье место в чемпионате занял новосибирский «Локомотив».
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