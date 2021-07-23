Девять лет назад в Лондоне Россия и Бразилия разыграли один из самых драматичных финалов в истории спорта. 12 августа русским волейболистам удалось невозможное: они отыгрались с 0-2 по партиям против пиковых бразильцев. Опыт, устойчивая психология и хитрый план принесли команде Владимира Алекно первое в истории российского мужского волейбола золото Игр.

Предыдущий успех был достигнут еще сборной СССР на домашних Играх в Москве-1980. За последующие 32 года команда увезла по две серебряные и бронзовые медали. В Токио поедет свежая банда Туомаса Саммелвуо с единственным диагональным на опыте – для Максима Михайлова это уже четвертая Олимпиада. Но вероятен ли успех мужчин и женщин после недавнего провала в Лиге Наций?

По мотивам итальянского камбэка 2005-го

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0-2 по партиям, 19:21 в третьем сете и смачный аут по линии от Дмитрия Мусэрского. Комментатор от безысходности прошептал тогда мысли всех русских: «Это был последний шанс за что-то зацепиться». Тайм-аутов нет, атаки не доходят до пола, а команда пролетает мимо первого в истории современной России золота в мужском волейболе. Первые две с половиной партии русские хуже во всех компонентах: дырявый блок, несвойственно плохой прием, а главное – нерабочие атаки и правая рука Максима Михайлова. Почти дотянувшись до MVP турнира, он встал в важнейшем матче.

Технически совершенных бразильцев нужно было ломать психологически: они неслись к наградам, держа в головах отданный золотой матч США на играх Пекина-2008. Месть казалась близка. Но удивить бразильцев посмел главный тренер Владимир Алекно. Он нашел играющую расстановку, которую потом назовут самым гениальным решением на турнире. Одним тактическим ходом он слепил игру русских и сломал ее у соперника: центрального блокирующего Мусэрского убрал в диагональ, а выбивающего кроссы Михайлова из второй или четвертой зоны – в доигровку. К тому же вышел на площадку протиравший лавку Сергей Гранкин, к которому в последнее время доверия особо не было. Чейндж связующих изменил картинку игры в нападении – она стала более вариативной и действенной.

«Изменение нас коснулось. У команды были шансы, они появились в конце третьего сета, но мы не знали, как ими воспользоваться. Это олимпийское серебро, но это больше похоже на потерю золота», – признался бразильский связующий Бруно Резенде.

Мужская сборная России по волейболу 2012-го Фото: Getty Images

Для самого Мусэрского опыт в диагонали не был первым: в сезоне-2008/09 тренер «Белогорья» Геннадий Шипулин пробовал его в таком амплуа в играх за клуб. Наигрывали его на этой позиции и в сборной: перед стартом Олимпиады в Пекине в контрольном матче против Болгарии Дмитрий заменил травмированного Михайлова.

«Все видели, как он играет в чемпионате России. У него есть такая тактика – центровой блокирующий впереди, а диагональный уходит на второй темп. По ходу игры их мяч начал попадать, и, возможно, это нас немного обескуражило, – проанализировал матч центральный блокирующий Бразилии Лукас Сааткамп. – Мы все время были впереди, а они ошибались. У тренера появилась хорошая идея, и они начали катать мячи. Потом мы допускали ошибки, которых нельзя было совершать, но такое случается».

Русские чудом спасли третью партию на подаче капитана Сергея Тетюхина, выбивающих мячах Мусэрского и блоке Александра Волкова, а в четвертой и пятой проснулся сам Михайлов – до конца финала камеры цепляли лишь растерянные взгляды бразильцев.

В начале предолимпийской недели сборная не смела даже мечтать о золоте – из-за травм штормило весь состав. Ветерану Тетюхину за два месяца до Олимпиады врачи запретили тренироваться – проблемы с сердцем. Его возили по больницам весь подготовительный период. Операцию на голеностопе перед самыми ОИ перенес Мусэрский, та же микротравма беспокоила Михайлова. Александр Бутько оказался в Лондоне уже с поврежденным мениском, а Волкову сделали неудачную операцию на колене – центральный блок также был под вопросом.

Адовые боли напоминали о себе каждую игру. Медперсонал команды работал на износ. Две олимпийские недели все держались на волевых, чтобы подарить стране золото.

За опытом топы едут в Россию

Победа в 2012-м вполне закономерна – это результат сильнейшего внутреннего чемпионата. Топы летят именно в Россию, а лимит на легионеров позволяет местным клубам даже скроллить претендентов. Особо российскую лигу полюбили американцы: почти вся олимпийская шестерка США играла в России. Мика Кристенсон и Мэттью Андерсон каждый в свое время обжили казанский «Зенит». Доигровщик вообще стал родным: играл с 2012-го по 2019-й. Их партнер по сборной Максвелл Холт три года блокировал нападение в московском «Динамо», как и основной либеро американцев – Эрик Сёдзи. На сезон ему посчастливилось залететь в новосибирский «Локомотив».

Мэттью Андерсон и сборная США на Олимпиаде Фото: Getty Images

Главные звезды Италии и Франции тоже подтягивали скиллы в российском чемпионате: Иван Зайцев – сын экс-тренера русских Вячеслава Зайцева – бомбил всех в московском «Динамо», а затем в «Кузбассе». Тем же сегодня занимается доигровщик из Франции Эрвин Нгапет в казанском «Зените». Прописался в России и серб Марко Ивович. С 2018-го он доигровщик «Локомотива».

Такой сбалансированной трансферной политике 15 лет: началось все с американца Ллоя Болла в 2006-м и его перехода в «Зенит». Отсюда и результаты команды – легионеры освежают игру русских топов, при этом сами – в профите. Четвертое место на ОИ-2016 в Рио стало слабейшим результатом сборной России за 20 лет – до этого четыре Олимпиады подряд команда была в медалях.

«Не могу сказать, что это провал. Четвертое место – это разрыв души для меня. Раньше нашим оружием была физика, подачей могли убивать соперника, блокировали их. Но сейчас одной физикой обыграть соперника тяжело. Мы отстали, прежде всего, в техническом плане, – подводил итоги Алекно. – Мне кажется, что после успеха на Играх в Лондоне наша команда немного остановилась в развитии. Мы практически перестали обыгрывать сильных соперников. Почему так получилось? Надо разбираться».

Шансы повторить успех 2012-го

С экс-тренером поспорить можно. После Лондона команда была на подъеме: дважды брала ЧЕ (2013, 2017), Мировую лигу в 2013-м, второй раз подряд обыграв Бразилию. Из поздних результатов – Лига Наций (2018, 2019). Победы приходили в период полной акклиматизации основного состава, а провалы случались на стыке поколений: яркий пример – Рио-2016, где уже отваливались Тетюхин, Гранкин, Хтей, Воробьев, Бережко. Поэтому сборную Саммелвуо, костяк которой начал формироваться с 2017 года, нельзя вычеркивать из претендентов на золото.

Туомас Саммелвуо Фото: Getty Images

Конечно, вопросы есть после невнятного выступления и женской, и мужской сборных в Лиге Наций – обе не вышли в плей-офф турнира. Хотя одна там просто обязана была играть. Мужчины победили США, Бразилию и Италию, но неловкая осечка в матче с Японией в начале турнира оказалась роковой. Женщины же явно не в форме: команда так и не отошла от ухода Екатерины Гамовой в 2014-м. Золото чемпионата Европы-2015 – последняя медаль.

Мужчины начнут олимпийский поход 24 июля матчем с Аргентиной. Парни обязаны подниматься по сетке: южноамериканцы и Тунис – не уровень русских, американцев сборная Саммелвуо перебила в Лиге Наций-2021, а в волейбольной классике против Бразилии шансы есть у обеих команд: с 2010 года русские взяли шесть из 16 матчей. Основные виннерсы пришлись на 2013-й, но в июне именно победой над бразильцами Россия закрыла выступление в Лиге наций. К тому же, к золоту идет молодая шестерка и амбициозный тренерский штаб, который собрал сборную из игроков «Динамо», казанского и петербургского «Зенита» – две команды из трех стали призерами Суперлиги-2020/2021.

Женской сборной в отсутствии Татьяны Кошелевой придется сложнее. В группе смерти В – Италия, Аргентина, Китай, США и Турция: ядерный микс призеров последних мировых чемпионатов и победителей ОИ. В такой компании попасть в четверку и выйти из группы – за счастье. Матч открытие женского турнира Россия – Италия пройдет 25 июля.

Татьяна Кошелева Фото: Getty Images

Лига наций – не совсем показательный предолимпийский турнир: многие сборные только накатывали пост-пандемийные шестерки и пробовали на вкус всю скамейку. Часть лидеров вообще отправили поберечься на индивидуальные занятия. В Токио выход из группы для русских девушек уже будет подвигом, для мужчин – долгом. Главными проводниками туда станут Наталья Гончарова и Евгения Старцева, а золото мужчин, как и девять лет назад, в руках лидера – теперь уже Максима Михайлова.

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