Мужская сборная России по волейболу начала выступление на Олимпийских играх с победы: команда Туомаса Саммельвуо обыграла в четырех партиях Аргентину на старте группового этапа.

Матч завершился со счетом 3-1 (21:25, 25:23, 25:17, 25:21) – волейболисты отдали только первую партию. Самым результативным игроком в составе команды стал знаменосец Максим Михайлов, набравший 14 очков. 11 – у Дмитрия Волкова, 8 – у Егора Клюки.

В группе В с Россией также находятся Бразилия, Франция, США и Тунис.

Следующий матч – 26 июля против американцев.

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