Женская сборная России по волейболу проиграла первый матч группового этапа летних Олимпийских игр-2020 в Токио.
Русская команда крупно уступила сборной Италии – 0:3 (23-25, 19-25, 14-25).
Самой результативной волейболисткой с 10 очками стала Арина Федоровцева. У Ирины Королевой и Ирины Воронковой по семь очков, у Натальи Гончаровой – шесть. В составе «Скуадры Адзурры» 18 баллов набрала Паола Огечи Эгону.
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- Второй матч сборная России проведет во вторник, 27 июля. Русские волейболистки встретятся с Аргентиной в 3:00 по московскому времени.
- Россия с трудом отобралась на Олимпийские игры – в решающем матче национальная команда отыгралась с 0-2 по партиям в матче квалификационного турнира с Южной Кореей и попала на Токио-2020.
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