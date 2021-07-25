Женская сборная России по волейболу проиграла первый матч группового этапа летних Олимпийских игр-2020 в Токио.

Русская команда крупно уступила сборной Италии – 0:3 (23-25, 19-25, 14-25).

Самой результативной волейболисткой с 10 очками стала Арина Федоровцева. У Ирины Королевой и Ирины Воронковой по семь очков, у Натальи Гончаровой – шесть. В составе «Скуадры Адзурры» 18 баллов набрала Паола Огечи Эгону.

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Второй матч сборная России проведет во вторник, 27 июля. Русские волейболистки встретятся с Аргентиной в 3:00 по московскому времени.

Россия с трудом отобралась на Олимпийские игры – в решающем матче национальная команда отыгралась с 0-2 по партиям в матче квалификационного турнира с Южной Кореей и попала на Токио-2020.

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