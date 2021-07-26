Мужская сборная России по волейболу добыла вторую победу на Олимпийских играх в противостоянии со сборной США – напряженный матч завершился в четырех партиях.

Итоговый счет – 3-1 (25:23, 27:25, 21:25, 25:23). Самым результативным игроком в составе России стал Дмитрий Волков, набравший 16 очков.

В первом матче команда Туомаса Саммелвуо победила Аргентину – 3-1 (21:25, 25:23, 25:17, 25:21).

В группе В с Россией также находятся Бразилия, Франция, США и Тунис.

Следующий матч – 30 июля против французов.

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